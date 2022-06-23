Великобритания запретила экспорт банкнот фунтов стерлингов в Россию и ввела другие санкции

Лондон. Иллюстративное фото: Pexels

Правительство Великобритании в очередной раз расширило санкции против России. Сообщение было опубликовано на сайте британского правительства.

Британская сторона запретила экспорт банкнот фунтов стерлингов в Россию, а также экспорт банкнот стран ЕС.

Кроме того, запрещены поставки из Британии авиатоплива и топливных добавок. Введены ограничения на экспорт и поставку товаров и технологий, связанных с биологическим и химическим оружием.

Также были расширены меры против товаров и технологий по нефтепереработке.

Новые санкции Великобритании затронули запрет на поставку в Россию товаров и технологий, связанных с морскими перевозками и "критически важными отраслями промышленности".

17 июня Британия вновь расширила персональные санкции против России из-за войны в Украине. В обновленный список вошли патриарх Кирилл и ряд других россиян.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975415-velikobritaniya-zapretila-eksport-banknot-funtov-sterlingov-v-rossiyu-i-vvela-drugie-sanktsii/