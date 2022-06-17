Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла и ряда россиян

Патриарх Кирилл. Фото: Contributor/Getty Images

Великобритания расширила список персональных санкций против России, куда вошли патриарх Кирилл и еще ряд других россиян. Сообщение было опубликовано на сайте британского МИД.

Помимо главы Русской православной церкви, в санкционный список внесли уполномоченного по правам ребенка в России Марию Львову-Белову, депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова и главу авиакомпании "Волга-Днепр" Алексея Исайкина.

Как говорится в сообщении британского МИД, Львова-Белова попала под санкции за "принудительное усыновление и передачу украинских детей" в Россию.

Ранее в Великобритании ужесточили правила соблюдения экономических санкций.

А в начале июня во время обсуждения шестого пакета санкций послов стран ЕС Венгрия выступила против введения персональных мер в отношении патриарха Кирилла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974549-velikobritaniya-vvela-sanktsii-protiv-patriarha-kirilla-i-ryada-rossiyan/