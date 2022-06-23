Байден заявил, что США и ЕС заранее знали о последствиях ограничений на нефть из России

Джо Байден. Фото: Pete Marovich/Abaca/Bloomberg/Getty Images

Президент США Джо Байден заявил, что их правительство и страны ЕС знали, что столкнутся с ростом цен на топливо после введения ограничений на нефть из России, передает РБК со ссылкой на трансляцию в Twitter Белого дома.

"Россия - один из крупнейших в мире производителей нефти. Мы перекрыли поставки российской нефти в США, и наши европейские партнеры сделали то же самое, зная, что мы столкнемся с повышением цен на бензин", - сказал Байден.

Американский президент заметил, что можно было бы не вводить ограничения на импорт российской нефти, "закрыв глаза" на войну в Украине. Но это было бы совсем неправильно с их стороны.

Напомним, ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России и Беларуси 3 июня. Туда вошло эмбарго на российскую нефть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975296-bayden-zayavil-chto-ssha-i-es-zaranee-znali-o-posledstviyah-ogranicheniy-na-neft-iz-rossii/