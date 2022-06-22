Расходы Украины в условиях войны составляют 5-6 млрд долларов ежемесячно, заявила глава USAID

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Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр во время выступления во Всемирном банке заявила, что правительство Украины каждый месяц тратит пять-шесть миллиардов долларов, передает РИА Новости.

"Среднемесячные затраты этого правительства (Украины - ред.), которое должно справляться с идущей войной, по последним расчетам составляют где-то между пятью и шестью миллиардами в месяц", - сказала Пауэр.

Глава USAID напомнила, что Соединенные Штаты собираются выделить украинской стороне еще 7,5 млрд долларов. Но этого, по ее мнению, все еще будет недостаточно.

Тем временем Палата представителей США предложила выделить вооруженным силам Украины 450 млн долларов в проекте о военном бюджете на 2023 год.

Также ранее стало известно, что ЕС намерен выделить Киеву кредит в размере девяти миллиардов евро.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1975122-rashody-ukrainy-v-usloviyah-voyny-sostavlyayut-5-6-mlrd-dollarov-ezhemesyachno-zayavila-glava-usaid/