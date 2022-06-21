Разрешить конфискацию подсанкционных российских активов захотели в Канаде

Иллюстративное фото: pexels.com

В Канаде планируют принять закон, согласно которому российские активы, попавшие под санкции, можно будет конфисковать или заморозить, передает "Европейская Правда".

Об этом сообщила министр финансов и зампремьер-министра Канады Христя Фриланд.

"Что касается санкций против России, то я надеюсь, что в ближайшие дни мой законопроект по бюджету будет принят. Он впервые в истории Канады содержит нормы, которые позволят нам конфисковать, а также замораживать подсанкционные активы", - сказала Фриланд.

Законопроект обсуждался с партнерами Канады, включая США.

Как говорит Фриланд, им уже сейчас нужно искать деньги на восстановление Украины в будущем. И "уместным источником" такого финансирования могут быть конфискованные российские активы.

Ранее полиция Канады заблокировала российские активы на 324 млн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974947-razreshit-konfiskatsiyu-podsanktsionnyh-rossiyskih-aktivov-zahoteli-v-kanade/