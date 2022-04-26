Украина сообщила, что нуждается в 5 млрд долларах ежемесячно из-за гуманитарного кризиса

Глава Минфина США Джанет Йеллен. Фото: Alex Wong/Getty Images

Министр финансов Украины Сергей Марченко на встрече с высокопоставленными лицами в Вашингтоне заявил, что они нуждаются в не менее пяти миллиардах долларах каждый месяц, передает The Washington Post.

Из примерно пяти миллиардов долларов международной помощи ежемесячно, в которых остро нуждается Украина, два миллиарда могут поступать из США.

Невыплата денег может привести к усугублению гуманитарного кризиса в стране, который был вызван вторжением России.

"Нам нужно восполнить этот пробел прямо сейчас, чтобы привлечь необходимое финансирование и выиграть эту войну", - сказал Марченко.

Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила ранее, что администрация Байдена намерена отправить запрос в Конгресс о дополнительной помощи Украине.

Штаты с начала войны в Украине уже направили стране примерно один миллиард долларов в качестве экономической помощи. Также они пообещали выделить еще 500 миллионов долларов, и это не считая военных затрат, которые были направлены США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966766-ukraina-soobschila-chto-nuzhdaetsya-v-5-mlrd-dollarah-ezhemesyachno-iz-za-gumanitarnogo-krizisa/