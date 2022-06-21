Песков заявил, что вопрос участия ОДКБ в спецоперации в Украине не рассматривался

Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не обсуждал вопрос привлечения сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к спецоперации в Украине, передает РИА Новости.

"Нет, такой вариант не рассматривался", – сказал представитель Кремля, когда журналисты спросили у него, рассматривался ли вариант привлечения сил ОДКБ к спецоперации в Украине.

Он также отметил, что ОДКБ имеет большое значение и недавно уже продемонстрировала свою "эффективность, оперативность и нужность".

"Развитие ОДКБ является одним из наших приоритетов в области внешней политики", – заявил Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что ошибки западных стран привели к сложной ситуации в вопросах продовольственной безопасности, поставок зерна и удобрений. По его словам, "абсолютно неправильно" говорить о том, что это может быть "ответом" со стороны российских властей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974937-peskov-zayavil-chto-vopros-uchastiya-odkb-v-spetsoperatsii-v-ukraine-ne-rassmatrivalsya/