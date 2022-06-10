Полиция Канады заблокировала российские активы на 324 млн долларов

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На сайте канадской полиции сообщается, что с начала войны в Украине Канада заблокировала активы российских лиц на сумму свыше 300 млн долларов.

В Канаде были заморожены российские активы на сумму свыше 123 млн канадских долларов (почти 97 млн долларов США). Также были заблокированы транзакции на 289 млн канадских долларов (227 млн долларов США).

Итого общая сумма составила приблизительно 324 млн американских долларов.

Дополнительную информацию об активах не сообщили. Данные будут периодически обновляться.

Тем временем лондонские компании начали отслеживать активы россиян. Они обнаружили, что сотни высокопоставленных лиц России держат свои активы за рубежом. Эти лица, как утверждают британцы, могут быть добавлены в санкционные списки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973533-politsiya-kanady-zablokirovala-rossiyskie-aktivy-na-324-mln-dollarov/