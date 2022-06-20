Боррель назвал блокаду украинского зерна военным преступлением

Жозеп Боррель. Фото: Gettty Images/ FRANCISCO SECO / Contributor

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед заседанием министров иностранных дел ЕС 20 июня назвал ситуацию с экспортом украинского зерна военным преступлением, передает "Европейская Правда".

Мероприятие проводится в Люксембурге.

"Невероятно, невозможно представить, что миллионы тонн пшеницы остаются заблокированными в Украине, а в остальном мире люди страдают от голода. Это настоящее военное преступление", - сказал Боррель.

Боррель выразил мнение, что ООН все же достигнет соглашения по вывозу зерна из Украины. А также отметил, что последствия войны начинают отражаться не только на самой Украине, но и на всем мировом сообществе.

Украина и Запад утверждают, что российская сторона блокирует украинские морские порты. Если зерно из страны не удастся вывезти в ближайшее время, миру, как говорят эксперты, может грозить продовольственный кризис.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974869-borrel-nazval-blokadu-ukrainskogo-zerna-voennym-prestupleniem/