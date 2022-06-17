Песков назвал продовольственный кризис результатом ошибок западных стран

Дмитрий Песков. Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ошибки западных стран привели к сложной ситуации в вопросах продовольственной безопасности, поставок зерна и удобрений, передает РИА Новости.

По его словам, "абсолютно неправильно" говорить о том, что это может быть "ответом" со стороны российских властей.

"Это никакой не ответ России, это результаты ошибок, которые делали западные страны. Что произошло с продовольствием? Цены на продовольствие растут и из-за инфляции, и из-за тех ошибок, которые были допущены за последние несколько лет", – сказал представитель Кремля.

Ранее уполномоченный правительства Германии по железнодорожным перевозкам Михаэль Тойрер сообщил, что правительство создаст фонд для ускорения экспорта украинского зерна. Если задумка увенчается успехом, в лучшем случае общими усилиями можно будет вывезти 10 млн тонн зерна из 23 млн хранящихся.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974539-peskov-nazval-prodovolstvennyy-krizis-rezultatom-oshibok-zapadnyh-stran/