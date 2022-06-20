Активы российских олигархов на 12,5 млрд евро заблокировали в странах ЕС

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Официальный представитель Еврокомиссии по вопросам юстиции Кристиан Виганд сообщил, что в странах ЕС заблокировали активы российских лиц на сумму свыше 12,5 млрд евро, передает "Европейская Правда" со ссылкой на Die Welt.

"Сумма замороженных активов российских олигархов почти удвоилась с 6,7 млрд евро в апреле до более чем 12,5 млрд евро", - сказал Виганд.

Отмечается, что сумма резко увеличилась благодаря заблокированным в Германии активам. Это на прошлой неделе официально подтвердил глава германского Минфина Кристиан Линднер. По его словам, ими было заморожено 4,5 млрд евро, принадлежащих россиянам.

В арестованные активы входят депозиты Центробанка, инвестиции компаний, а также корабли и яхты.

Ранее полиция Канады сообщила, что с начала войны заблокировала российские активы на 324 млн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974820-aktivy-rossiyskih-oligarhov-na-125-mlrd-evro-zablokirovali-v-stranah-es/