Орбан ответил на обвинения евродепутатов в торможении шестого пакета санкций против России

Виктор Орбан. Фото: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения евродепутатов в том, что Будапешт подрывал европейское единство, передает "Европейская Правда" со ссылкой на Index.

44 депутата Европарламента в письме обвинили венгерское правительство в торможении принятия шестого пакета санкций против России. По их словам, Будапешт своими действиями подрывал европейское единство.

Орбан ответил на обвинения. Он заявил, что Венгрия изначально выступала против действий России и поддерживала суверенитет Украины.

Также венгерский премьер отметил, что страна с начала войны все время оказывала украинскому народу помощь. Беженцам из Украины в Венгрии была предоставлена работа, гумпомощь и многое другое. Поэтому упреки в их сторону являются несправедливыми.

Орбан пояснил, что вводимые ЕС санкции не должны наносить больше вреда самим европейцам, чем России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974563-orban-otvetil-na-obvineniya-evrodeputatov-v-tormozhenii-shestogo-paketa-sanktsiy-protiv-rossii/