Германия передаст Украине три реактивные системы залпового огня Mars II

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Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что их страна передаст Украине три реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars II и несколько сотен ракет к ним, передает УНИАН со ссылкой на Spiegel.

По словам главы Минобороны Германии, оружие будет поступать со складов Бундесвера. Она добавила, что подготовка украинских военных должна начаться в июне. Затем системы могут быть доставлены в Украину в конце июля или в начале августа.

Предоставленные Германией ракеты к РСЗО имеют дальность до 84 км. Как отметила Ламбрехт, первоначально в Украину будет доставлено "несколько сотен" таких ракет.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отверг обвинения в том, что их страна делает недостаточно для поддержки Украины. По его словам, в ФРГ предоставляют помощь наравне с другими европейскими союзниками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974310-germaniya-peredast-ukraine-tri-reaktivnye-sistemy-zalpovogo-ognya-mars-ii/