Лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии поддержали стремление Украины стать частью ЕС

Шольц, Макрон, Зеленский, Драги и Йоханнис в Киеве 16 июня. Фото: Jesco Denzel/Bundesregierung via Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с Зеленским в Киеве заявил, что он, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Италии Марио Драги поддерживают Украину на пути становления частью ЕС, передает Booomberg.

К лидерам трех стран также присоединился президент Румынии Клаус Йоханнис.

"Мы все четверо поддерживаем предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Европа будет рядом с вами [Украиной] и останется рядом до тех пор, пока не будет достигнута победа", - сказал Макрон после встречи с Зеленским в Киеве.

Шольц также высказался за положительные решения ЕС в пользу Украины, а также Молдовы.

"Самое большое послание, которое мы хотим передать в этой поездке, заключается в том, что Италия хочет видеть Украину в ЕС. Италия, Франция и Германия здесь, чтобы оказать безоговорочную поддержку Украине", - сказал Драги.

Президент Румынии, в свою очередь, сказал, что предоставление статуса кандидата в ЕС Украине, Молдове и Грузии укрепит защиту европейских ценностей.

Лидеры Франции, Германии, Румынии и Италии прибыли в Киев 16 июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974504-lidery-frantsii-germanii-italii-i-rumynii-podderzhali-stremlenie-ukrainy-stat-chastyu-es/