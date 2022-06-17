Байден был недоволен высказываниями Остина и Блинкена об ослаблении России

Джо Байден. Фото: instagram.com/joebiden

Президент США Джо Байден был недоволен высказываниями министра обороны Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена во время их визита в Киев, передает NBC со ссылкой на источники.

В конце апреля госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин посетили Киев. Тогда Остин публично заявил журналистам, что одной из целей в войне в Украине является "ослабление России", чтобы последняя больше не смогла совершить подобного снова.

В этот момент его открыто поддержал стоящий рядом Блинкен.

Как сообщают источники, близкие к Белому дому, Байдену эти высказывания подчиненных не понравились. Позже он сказал обоим, что они зашли "слишком далеко".

"Байден был недоволен, когда Блинкен и Остин говорили о победе в Украине. Ему не понравилась риторика", - сказал источник.

Байден пояснил Блинкену и Остину, что их слова могут породить "нереалистичные ожидания", а также спровоцировать прямую конфронтацию США и России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974515-bayden-byl-nedovolen-vyskazyvaniyami-ostina-i-blinkena-ob-oslablenii-rossii/