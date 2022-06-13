Германия создаст денежный фонд для экспорта украинского зерна

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Уполномоченный правительства Германии по железнодорожным перевозкам Михаэль Тойрер сообщил, что правительство создаст фонд для ускорения экспорта украинского зерна, передает "Европейская Правда" со ссылкой Handelsblatt.

Средства из фонда будут направлены на закупку зерновых контейнеров, чтобы поспособствовать ускорению перевозкам зерновых из Украины на фоне блокады портов в стране.

Сейчас особенно наблюдается нехватка контейнеров для пшеницы.

"Мы делаем все возможное, чтобы зерно можно было перевозить из Украины по железной дороге, чтобы предотвратить глобальный голод", - сказал Тойрер.

Если задумка увенчается успехом, в лучшем случае общими усилиями можно будет вывезти 10 млн тонн зерна из 23 млн хранящихся.

Перевозками продовольствия будут заниматься федеральное правительство Германии, профильные немецкие ассоциации и Еврокомиссия.

Украина и Запад утверждают, что российская сторона блокирует украинские морские порты. Если зерно из страны не удастся вывезти в ближайшее время, миру, как говорят эксперты, может грозить продовольственный кризис.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973802-germaniya-sozdast-denezhnyy-fond-dlya-eksporta-ukrainskogo-zerna/