Слова главы Пентагона об "ослаблении России" объяснили в Белом доме

Энтони Блинкен и Ллойд Остин после визита в Киев. Фото: ALEX BRANDON/POOL/AFP via Getty Images

На пресс-конфереции после поездки в Киев глава минобороны США Ллойд Остин заявил, что одной из целей Штатов является стремление ослабить Россию. Его слова объяснила пресс-секретарь Джен Псаки. Стенограмма брифинга опубликована на сайте Белого дома.

"Мы хотим, чтобы Россия была ослаблена до такой степени, чтобы она не смогла делать то, что она совершала во время вторжения в Украину", - сказал Остин.

Псаки подтвердила, что сказанные им слова соответствуют взгляду администрации Байдена на конфликт в Украине. Но поспешила пояснить, что они хотят "сделать все возможное", чтобы помешать Путину захватить Украину.

"Мы намерены сделать все возможное, чтобы помешать стремлению президента Путина подчинить себе Украину, захватить ее территориальную целостность и суверенитет", - сказала Псаки.

24 апреля госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин прибыли в Киев для встречи с Зеленским.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1966762-slova-glavy-pentagona-ob-oslablenii-rossii-obyasnili-v-belom-dome/