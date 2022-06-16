Шольц, Макрон и Драги приехали в Ирпень

Драги, Макрон и Шольц в поезде направляются в Киев. Фото: Jesco Denzel/Bundesregierung via Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги приехали в Ирпень. К ним должен присоединиться президент Румынии Клаус Йоханнис.

Город Ирпень расположен в Киевской области Украины.

Макрона, Шольца и Драги в Ирпене сопровождают их охрана, журналисты, военные, а также министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

"Эммануэль Макрон посещает Ирпень, район, частично разрушенный в результате бомбардировки", - пишет BFM TV в Twitter.

Ранее стало известно, что румынский президент Клаус Йоханнис прибыл в Киев отдельно от лидеров Франции, Германии и Италии, так как в спецпоезде из Варшавы ему не хватило места, потому что Макрона, Шольца и Драги сопровождала многочисленная охрана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974405-sholts-makron-i-dragi-priehali-v-irpen/