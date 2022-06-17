Лавров заявил, что Россия не вторгалась в Украину, а объявила спецоперацию

Сергей Лавров. Фото: Ozan Kose/Contributor/Getty Images

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью BBC, что Россия не нападала на Украину. Он добавил, что их страна вынужденно объявила спецоперацию.

"Мы не вторгались в Украину. Объявили специальную военную операцию, когда у нас не осталось никакого способа объяснить Западу, что втягивание Украины в НАТО – это преступное деяние", – сказал Лавров.

По словам главы МИД России, международные дипломаты, включая Верховного комиссара ООН по правам человека, генерального секретаря ООН и других представителей организации, подвергаются давлению со стороны западных стран и "часто используют фейковые новости, распространенные Западом".

"Россия не кристально чиста. Россия такая, какая она есть. И нам не стыдно показывать, кто мы есть", – отметил он.

Ранее Лавров заявил о роли Франции в разжигании неонацизма в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974492-lavrov-zayavil-chto-rossiya-ne-vtorgalas-v-ukrainu-a-obyavila-spetsoperatsiyu/