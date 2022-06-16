Шольц, Макрон и Драги прибыли Украину, сообщили итальянские СМИ

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон: Volodymyr Tarasov/Ukrinform/Future Publishing/Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину, передает РИА Новости со ссылкой на итальянский телеканал RaiNews24.

"Европейские лидеры уже находятся на территории Украины", - сообщил телеканал.

Телеканал приложил фотографию лидеров трех стран, которые общаются за столом в поезде. Предположительно, они доберутся до Киева из Варшавы.

Напомним, европейские СМИ сообщали, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Марио Драги прибудут в Киев для встречи с президентом Зеленским 16 июня.

Однако в канцелярии президента Франции информацию не подтвердили. Ранее Шольц и Макрон утверждали, что приедут в Украину лишь в том случае, если это будет действительно необходимо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974343-sholts-makron-i-dragi-pribyli-ukrainu-soobschili-italyanskie-smi/