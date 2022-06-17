Макрон назвал условие для своего визита в Россию

Эммануэль Макрон. Фото: Ivan Romano/Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его визит в Россию будет возможен при совершении определенных действий Владимиром Путиным, передает РБК со ссылкой на F1.

"Это предполагает предварительное условие, жест со стороны президента Путина", - ответил Макрон на вопрос о возможном своем визите в Россию.

Макрон также рассказал, что его отношения с Зеленским "не охладились" из-за его частых контактов с российским президентом.

Президент Франции утверждает, что не скрывал от украинского лидера то, что контактирует с Путиным. И даже в некоторых случаях телефонные переговоры Макрона и Путина осуществлялись по просьбе самого Зеленского.

В последний раз Макрон приезжал в Россию 7 февраля.

А 16 июня, вчера, посетил Киев вместе с канцлером Германии Шольцем, премьером Италии Драги и президентом Румынии Йоханнисом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974484-makron-nazval-uslovie-dlya-svoego-vizita-v-rossiyu/