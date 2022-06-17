Bloomberg: ЕК рекомендует дать Украине и Молдове статус кандидатов в ЕС
Опубликовано:
Еврокомиссия намерена рекомендовать предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове. Соответствующее решение будет озвучено в пятницу, 17 июня, передает Bloomberg со ссылкой источники.
Отмечается, что данный шаг будет иметь символический характер, поскольку с получением статуса Украине и Молдове предстоит пройти достаточно длительный процесс полноценного вступления в Евросоюз.
По словам источников издания, ЕК будет требовать от стран изменений в сфере правосудия и борьбы с коррупцией.
Кроме того, Еврокомиссия рекомендует дать статус кандидата и Грузии, но только после того, как страна выполнит определенные условия.
Ранее министр по европейским делам Франции Клеман Бон заявил, что Украине необходимо предоставить статус кандидата на вступление в ЕС. Это должно быть сигналом поддержки со стороны Франции и европейских стран.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974483-bloomberg-ek-rekomenduet-dat-ukraine-i-moldove-status-kandidatov-v-es/