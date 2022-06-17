Bloomberg: ЕК рекомендует дать Украине и Молдове статус кандидатов в ЕС

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Еврокомиссия намерена рекомендовать предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове. Соответствующее решение будет озвучено в пятницу, 17 июня, передает Bloomberg со ссылкой источники.

Отмечается, что данный шаг будет иметь символический характер, поскольку с получением статуса Украине и Молдове предстоит пройти достаточно длительный процесс полноценного вступления в Евросоюз.

По словам источников издания, ЕК будет требовать от стран изменений в сфере правосудия и борьбы с коррупцией.

Кроме того, Еврокомиссия рекомендует дать статус кандидата и Грузии, но только после того, как страна выполнит определенные условия.

Ранее министр по европейским делам Франции Клеман Бон заявил, что Украине необходимо предоставить статус кандидата на вступление в ЕС. Это должно быть сигналом поддержки со стороны Франции и европейских стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974483-bloomberg-ek-rekomenduet-dat-ukraine-i-moldove-status-kandidatov-v-es/