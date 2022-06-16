Президент Румынии присоединится к Шольцу, Макрону и Драги в Киеве

Президент Румынии Клаус Йоханнис. Фото: Andrei Pungovschi/Bloomberg via Getty Images

Президент Румынии Клаус Йоханнис прибудет в Киев для встречи с Зеленским. Он присоединится к Шольцу, Макрону и Драги, которые уже прибыли в украинскую столицу, передает "Европейская Правда" со ссылкой на Bild.

Прибыть в Киев Йоханнису предложил французский президент Эммануэль Макрон, пишет издание.

"В какой-то момент в течение недель подготовки к поездке трио стало ясно, что взять с собой восточного европейца как символ европейского единства может быть хорошей идеей", - говорится в сообщении.

Румынский президент решил поехать в Киев отдельно от лидеров Франции, Германии и Италии, так как в спецпоезде не хватило места, потому что Макрона, Шольца и Драги сопровождала многочисленная охрана.

Ранее европейские СМИ сообщали, что канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Марио Драги прибудут в Киев для встречи с президентом Зеленским 16 июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974398-prezident-rumynii-prisoedinitsya-k-sholtsu-makronu-i-dragi-v-kieve/