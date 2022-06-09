Шольц отверг обвинения в том, что Германия делает недостаточно для поддержки Украины

Олаф Шольц. Фото: Axel Heimken/AFP/Getty Images

На широкомасштабной пресс-конференции с мировыми СМИ 8 июня канцлер Германии Олаф Шольц отверг обвинения в том, что его страна делает недостаточно для поддержки Украины, передает Bloomberg.

В частности, он прокомментировал высказывания о том, что Германия не выполняет свои обещания по поводу поставок тяжелого вооружения в Украину.

Но, как заявил Шольц, в ФРГ предоставляют помощь наравне с другими европейскими союзниками.

"Если вы посмотрите на то, что делают США, Франция или Великобритания, вы увидите, что они делают то же самое. Мы продвигаемся вперед в унисон с другими союзниками", - сказал он.

С начала войны Германия отправила в Украину противотанковые ракетные установки, зенитные ракеты, противотанковые мины, пулеметы, ручные гранаты и многое другое. Но поставки их вооружений нередко отправлялись с задержкой.

Кроме того, немецкая сторона пообещала предоставить Украине грантовую помощь в размере одного миллиарда евро.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973272-sholts-otverg-obvineniya-v-tom-chto-germaniya-delaet-nedostatochno-dlya-podderzhki-ukrainy/