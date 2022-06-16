Байден решил выделить Украине еще 1 млрд долларов

Джо Байден. Фото: Bloomberg/Getty Images

Американский президент Джо Байден заявил, что предоставит Украине еще один миллиард долларов в рамках очередного пакета военной поддержки, говорится на сайте Белого дома.

Во время телефонного разговора Байден сообщил президенту Украины Зеленскому, что Вашингтон отправит Киеву артиллерийские снаряды, боеприпасы для ракетных систем и береговые средства обороны.

"Я проинформировал президента Зеленского о том, что США предоставляют Украине еще один миллиард долларов в качестве помощи для обеспечения безопасности, включая дополнительные артиллерийские и береговые средства обороны, а также боеприпасы для артиллерийских и современных ракетных систем", – говорится в заявлении американского лидера.

Кроме того, Байден объявил о предоставлении жителям Украины гумпомощи в размере 225 млн долларов. По его словам, эти средства пойдут на приобретение питьевой воды, критически важных лекарств и медицинских принадлежностей, продуктов питания, жилья и предметов первой необходимости.

Ранее первый заместитель помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган заявил, что американское правительство будет направлять Украине по 1,5 млрд долларов каждый месяц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974293-bayden-reshil-vydelit-ukraine-esche-1-mlrd-dollarov/