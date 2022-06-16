Посол Украины в ФРГ озвучил требования к Шольцу перед его поездкой в Киев

Олаф Шольц. Фото: Sean Gallup/Getty Images

Посол Украины в Германии Андрей Мельник озвучил два требования, которые канцлер ФРГ должен выполнить перед тем, как отправиться с возможным визитом в Киев, передает РБК со ссылкой на телеканал RTL.

Первое требование касается предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

"Прежде всего мы хотим, чтобы глава правительства Германии пообещал предоставить [Украине] статус кандидата на членство в ЕС и обеспечить, чтобы Европейский совет единогласно принял это историческое решение на следующей неделе", - заявил Мельник.

И второе - канцлеру Германии нужно ускорить процесс передачи Украине тяжелых вооружений.

По мнению Мельника, правительство ФРГ и сам Шольц должны "использовать эту историческую возможность", сыграв в этой ситуации ведущую роль в Европе.

Ранее СМИ сообщали, что Шольц вместе с Макроном и премьером Италии Марио Драги могут посетить Киев 16 июня. Однако в администрации президента Франции эту новость не подтвердили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1974306-posol-ukrainy-v-frg-ozvuchil-trebovaniya-k-sholtsu-pered-ego-poezdkoy-v-kiev/