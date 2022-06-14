США будут направлять Украине по 1,5 млрд долларов ежемесячно

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Первый заместитель помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган заявил, что американское правительство будет направлять Украине по 1,5 млрд долларов каждый месяц, передает РИА Новости.

Выделенные средства будут направлены на поддержание работы украинского правительства.

"Мы уже выделили миллиард долларов на эти цели через различные механизмы и намерены направлять еще примерно по 1,5 млрд ежемесячно на протяжении четырех-пяти месяцев", - сказал Хоган.

Он подтвердил, что поддержка украинского правительства - один из важнейших приоритетов для президента Байдена.

Напомним, недавно посол США в Украине Бриджит Бринк сообщила, что американское правительство уже предоставило украинской стороне помощь в размере одного миллиарда долларов. И в скором времени выделит стране еще 7,5 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973945-ssha-budut-napravlyat-ukraine-po-15-mlrd-dollarov-ezhemesyachno/