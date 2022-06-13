Россия с начала войны в Украине заработала 93 млрд евро на экспорте газа и нефти

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Россия заработала на экспорте энергоносителей 93 млрд евро в первые 100 дней войны в Украине, передает "Европейская Правда" со ссылкой на доклад Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) в Финляндии.

Как показало исследование, крупнейшими за этот период покупателями российских нефти и газа стали страны ЕС. На них пришелся 61 процент экспорта из России, что составляет 57 млрд евро.

Если рассматривать импортеров энергоносителей из России по странам, то на первом месте оказался Китай с показателем в 12,6 млрд евро, обогнавший с начала года Германию.

Показатели последней, согласно докладу, составляют 12,1 млрд евро. Германия в этом году значительно сократила импорт российских энергоносителей. На третьем месте - Италия с 7,8 млрд евро.

В мае поставки сократились на 15 процентов. Потому что некоторые страны начали отказываться от российских энергоносителей. Резкое снижение спроса обходится России по 200 млн евро ежедневно.

Значительному снижению доходов России от энергоносителей поспособствовали Польша и США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973888-rossiya-s-nachala-voyny-v-ukraine-zarabotala-93-mlrd-evro-na-eksporte-gaza-i-nefti/