США и партнеры по G7 договорились о работе над усилением антироссийских санкций

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Фото: Al Drago/Bloomberg via Getty Images

Американское правительство в сотрудничестве с союзниками по G7 будет работать над усилением санкций. Об этом рассказал первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган, передает РИА Новости.

"Мы очень активно работаем над тем, как нам усилить наш санкционный пакет. Мы делаем это в тесной координации со странами-членами G7", - рассказал Хоган во время выступления на дискуссионной площадке Wilson Center.

На мероприятии Хогану задали вопрос, является ли возможным направить замороженные активы Центробанка на нужды по реконструкции Украины. По его словам, чтобы это осуществить, необходимо устранить множество юридических препятствий.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен предложила создать коалицию стран, которые вводят санкции против России. Это, по ее словам, поспособствует повышению эффективности введенных мер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973952-ssha-i-partnery-po-g7-dogovorilis-o-rabote-nad-usileniem-antirossiyskih-sanktsiy/