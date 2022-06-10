Названы выступившие против быстрого вступления Украины в ЕС страны

Владимир Зеленский. Фото: John Thys/Contributor/Getty Images

Пока некоторые страны одобряют получение Украиной статуса кандидата на членство в Евросоюзе, некоторые европейские государства выступили против, передает Bloomberg.

На следующей неделе, как ожидается, исполнительный орган ЕС порекомендует предоставить Украине статус кандитата на членство. Рекомендация будет обсуждаться с коллегией еврокомиссаров.

Окончательное решение будет зависеть от согласия других членов Евросоюза. Но даже на данном этапе многие уже начали высказываться против Украины в блоке. Одной из этих стран стала Дания.

В Дании утверждают, что Украина еще не соответствует критериям ЕС. И стране необходимо вначале улучшить свою законодательную и институтскую базу.

Выступили против быстрого вступления Нидерланды. А по словам официальных лиц Германии, результатом на данном этапе может быть лишь условный статус кандидата.

Последней к блоку присоединилась Хорватия в 2013 году. Для вступления в ЕС стране потребовалось 10 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973448-nazvany-vystupivshie-protiv-bystrogo-vstupleniya-ukrainy-v-es-strany/