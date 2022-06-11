Зеленский призвал Евросоюз ввести седьмой пакет санкций против России

Владимир Зеленский. Фото: instagram.com/zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен призвал Евросоюз ввести седьмой пакет санкций против России.

Фон дер Ляйен посетила Киев, пишет "Европейская правда". Зеленский в ходе совместной пресс-конференции призвал ввести новый пакет санкций.

"Война продолжается, а значит – нужен седьмой санкционный пакет", - заявил украинский лидер.

По его мнению нужно ввести санкции против всех российских должностных лиц и судей, "работающих на репрессии".

"Также нужны санкции против компаний, так или иначе помогающих российскому государству - то ли в военной сфере, то ли в подавлении демократии", - считает Зеленский.

Также президент Украины считает, что ЕС должен полностью отказаться от российских энергоресурсов.

По мнению Зеленского, это фундаментальный вопрос безопасности.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против президента России Владимира Путина и еще нескольких десятков российских чиновников и высокопоставленных лиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973704-zelenskiy-prizval-evrosoyuz-vvesti-sedmoy-paket-sanktsiy-protiv-rossii/