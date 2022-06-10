Названы два возможных решения Евросоюза о предоставлении Украине статуса кандидата

Флаг ЕС. Фото: artJazz/Getty Images

На саммите стран-членов ЕС 23-24 июня, как ожидается, станет известно, предоставят ли Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, передает "Европейская Правда".

В данном случае, как утверждают источники, значатся два варианта развития ситуации.

Согласно "плану А", Еврокомиссия в своем заключении признает за Украиной статус кандидата и тот факт, что страна соответствует всем критериям.

Но ситуация на саммите может сложиться иным образом. В случае "плана Б", на саммите Украине предоставят перечень условий, которые она должна будет выполнить, прежде чем получит статус кандидата. А до этого она будет считаться "кандидатом в кандидаты". Условия будут прописаны в выводах ЕК.

Отмечается, что ряд стран ЕС открыто заявляют о том, что Украине должен быть предоставлен статус кандидата на вступление.

Но также есть и те, кто против быстрого вступления страны в блок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973564-nazvany-dva-vozmozhnyh-resheniya-evrosoyuza-o-predostavlenii-ukraine-statusa-kandidata/