Зеленский ввел персональные санкции против Путина и других российских чиновников

Владимир Зеленский. Фото: Alexey Furman/Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против президента России Владимира Путина и еще нескольких десятков российских чиновников и высокопоставленных лиц.

Всего под персональные санкции попало 35 человек, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на сайт президента Украины.

Отмечается, что помимо Владимира Путина ограничительные меры были введены против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, премьер-министра страны Михаила Мишустина, главы Министерства обороны Сергея Шойгу, главы МИД РФ Сергея Лаврова и других чиновников.

Более того, согласно документу, санкции против Путина вводятся бессрочно, передает издание РБК-Украина.

В целом же эти ограничения предполагают:

блокирование активов и имущества;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

запрет на вхождение в территориальные воды и воздушное пространство;

запрет на сделки по ценным бумагам;

отказ в предоставлении виз;

лишение государственных наград Украины.

Напомним, ранее Владимир Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для граждан России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973437-zelenskiy-vvel-personalnye-sanktsii-protiv-putina-i-drugih-rossiyskih-chinovnikov/