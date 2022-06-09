Зеленский ввел персональные санкции против Путина и других российских чиновников
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против президента России Владимира Путина и еще нескольких десятков российских чиновников и высокопоставленных лиц.
Всего под персональные санкции попало 35 человек, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на сайт президента Украины.
Отмечается, что помимо Владимира Путина ограничительные меры были введены против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, премьер-министра страны Михаила Мишустина, главы Министерства обороны Сергея Шойгу, главы МИД РФ Сергея Лаврова и других чиновников.
Более того, согласно документу, санкции против Путина вводятся бессрочно, передает издание РБК-Украина.
В целом же эти ограничения предполагают:
- блокирование активов и имущества;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- запрет на вхождение в территориальные воды и воздушное пространство;
- запрет на сделки по ценным бумагам;
- отказ в предоставлении виз;
- лишение государственных наград Украины.
Напомним, ранее Владимир Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для граждан России.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973437-zelenskiy-vvel-personalnye-sanktsii-protiv-putina-i-drugih-rossiyskih-chinovnikov/