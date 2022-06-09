Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

Члены Европарламента на пленарном заседании. Фото: FREDERICK FLORIN/AFP via Getty Images

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе, передает DW.

За резолюцию проголосовали 438 депутатов, 65 высказались против, еще 94 воздержались.

Согласно резолюции, Совету ЕС рекомендуется предоставить Украине статус кандидата "как четкий политический сигнал солидарности с народом Украины".

Кроме того, Европарламент призвал "без промедлений предоставить оружие в соответствии с нуждами, высказанными украинскими властями".

Парламентарии также согласились с тем, что "Украина, как и любая другая страна, имеет суверенное право самостоятельно принимать решения о своих политических альянсах и экономической интеграции, без вмешательства других стран".

В апреле Украина передала заполненный опросник для ускоренного вступления в Евросоюз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973258-evroparlament-podderzhal-predostavlenie-ukraine-statusa-kandidata-v-es/