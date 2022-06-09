Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата в ЕС
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Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе, передает DW.
За резолюцию проголосовали 438 депутатов, 65 высказались против, еще 94 воздержались.
Согласно резолюции, Совету ЕС рекомендуется предоставить Украине статус кандидата "как четкий политический сигнал солидарности с народом Украины".
Кроме того, Европарламент призвал "без промедлений предоставить оружие в соответствии с нуждами, высказанными украинскими властями".
Парламентарии также согласились с тем, что "Украина, как и любая другая страна, имеет суверенное право самостоятельно принимать решения о своих политических альянсах и экономической интеграции, без вмешательства других стран".
В апреле Украина передала заполненный опросник для ускоренного вступления в Евросоюз.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973258-evroparlament-podderzhal-predostavlenie-ukraine-statusa-kandidata-v-es/