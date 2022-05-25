Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для россиян в Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для граждан России. об этом сообщается на официальном сайте украинского лидера.

Владимир Зеленский заявил, что поддерживает петицию о введении в Украине визового режима для граждан России.

"Необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю", — заявил он.

В связи с этим глава Украины поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю проработать данный вопрос.

Зеленский также поблагодарил за активную гражданскую позицию всех, кто присоединился к петиции.

Отметим, что петицию о введении визового режима для россиян в Украине зарегистрировали 11 февраля, в начале мая она набрала 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения президентом страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971051-zelenskiy-podderzhal-petitsiyu-o-vvedenii-vizovogo-rezhima-dlya-rossiyan-v-ukraine/