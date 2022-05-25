Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для россиян в Украине
Опубликовано:
Президент Украины Владимир Зеленский поддержал петицию о введении визового режима для граждан России. об этом сообщается на официальном сайте украинского лидера.
Владимир Зеленский заявил, что поддерживает петицию о введении в Украине визового режима для граждан России.
"Необходимость усиления режима контроля за въездом граждан РФ на территорию Украины поддерживаю", — заявил он.
В связи с этим глава Украины поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю проработать данный вопрос.
Зеленский также поблагодарил за активную гражданскую позицию всех, кто присоединился к петиции.
Отметим, что петицию о введении визового режима для россиян в Украине зарегистрировали 11 февраля, в начале мая она набрала 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения президентом страны.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971051-zelenskiy-podderzhal-petitsiyu-o-vvedenii-vizovogo-rezhima-dlya-rossiyan-v-ukraine/