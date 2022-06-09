Великобритания ужесточит меры по соблюдению экономических санкций

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Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) ужесточило правила соблюдения мер, которые были введены британской стороной в отношении какой-либо страны, передает The Wall Street Journal.

Ранее OFSI необходимо было предоставить доказательства того, что физическое или юридическое лицо, нарушившее санкции, знало или должно было знать о введенных ограничениях.

Но теперь орган должен только констатировать факт нарушения санкций, не доказывая его.

"Это изменение позволит OFSI принимать надлежащие принудительные меры в отношении лиц <...> которые не могут гарантировать того, что не имеют дел с организациями, находящимися под санкциями", - сообщил глава OFSI Джайлс Томсон.

Напомним, в марте Великобритания ввела санкции против Романа Абрамовича. И теперь российский олигарх Роман Абрамович пытается оспорить их. Адвокаты российского олигарха заявили, что он платит больше налогов в Британии и ЕС, чем в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973283-velikobritaniya-uzhestochit-mery-po-soblyudeniyu-ekonomicheskih-sanktsiy/