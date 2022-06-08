Times: Роман Абрамович пытается оспорить санкции ЕС против него

Роман Абрамович. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Российский миллиардер Роман Абрамович пытается оспорить наложенные на него в Евросоюзе санкции. Его адвокаты намерены доказать, что введенные ограничения против бизнесмена дискриминационны, непропорциональны и основаны на ложных обвинениях его в близости к Путину, передает Times.

Как пишет издание, адвокаты Абрамовича заявили, что российский миллиардер платит больше налогов в Великобритании и ЕС, чем в России. Поэтому его не следует считать ведущим донором российского государства или сторонником политики Путина в отношении Украины.

"Господин Абрамович приобрел свое состояние до того, как Владимир Путин стал президентом, и ранее отрицал и оспаривал ложные обвинения в отношении финансовых связей с российским правительством", – утверждают адвокаты Абрамовича.

Издание пишет, что заявление миллиардера сопровождается письмом главы украинской делегации на мирных переговорах Давида Арахамии. Последний заявил, что при участии бизнесмена были достигнуты договоренности, способствовавшие установлению гумкоридоров, "по которым были эвакуированы более 400 тыс. мирных жителей".

Напомним, в марте Роман Абрамович попал в санкционный список Великобритании, его активы заморожены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1973156-times-roman-abramovich-pytaetsya-osporit-sanktsii-es-protiv-nego/