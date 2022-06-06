Канцлер Австрии предложил создать для Украины промежуточную площадку перед вступлением в ЕС

Карл Нехаммер. Фото: Joe Klamar/AFP/Getty Images

Канцлер Австрии Карл Нехаммер предложил создать для Украины промежуточную площадку, к которой страна может присоединиться на пути к ЕС, передает DW.

"Все наши усилия [стран Евросоюза] в первую очередь направлены на прекращение агрессивной войны России. На данном этапе быстрое полное присоединение к Союзу в любом случае не может быть насущным вопросом", - высказался Нехаммер.

По его мнению, на данный момент не стоит давать волю эмоциям. Реальность такова, что Украина не сможет присоединиться к ЕС быстро. Интеграция должна осуществляться постепенно.

Нехаммер привел в пример Австрию, которой потребовалось более 30 лет, чтобы стать частью ЕС в 1995 году.

Ранее о невозможности быстрого вступления Украины в ЕС высказался канцлер ФРГ Шольц. Он предупредил, что это может занять продолжительное время.

Также мы писали, что Молдова выразила опасение, что из-за Украины о ее намерении стать частью ЕС забудут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972734-kantsler-avstrii-predlozhil-sozdat-dlya-ukrainy-promezhutochnuyu-ploschadku-pered-vstupleniem-v-es/