Украина не будет использовать оружие из США для обстрела целей в России, заявил Нед Прайс

Нед Прайс. Фото: KEVIN LAMARQUE/POOL/AFP via Getty Images

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс на очередном брифинге подтвердил намерение украинской стороны не использовать американское оружие для обстрела объектов на территории России. Стенограмма мероприятия опубликована на сайте.

При этом, по словам Прайса, Украина имеет право защищать свою территорию.

"Украина имеет полное право, как и любая страна, защищать свою территорию. Именно поэтому мы предоставляем эту помощь в области безопасности", - подчеркнул Прайс.

Наряду с этим госсекретарь США снова подтвердил, что войска Украины не будут использовать их оружие для того, чтобы обстреливать цели в России.

"Это правда, что мы получили заверения от наших украинских партнеров, что они не будут использовать это оружие для обстрела целей на территории России", - сказал Прайс.

Ранее эту информацию сообщал чиновник из администрации Байдена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972412-ukraina-ne-budet-ispolzovat-oruzhie-iz-ssha-dlya-obstrela-tseley-v-rossii-zayavil-ned-prays/