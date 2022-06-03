WP: Оборудование на 135 млн долларов было уничтожено или вывезено из Чернобыльской АЭС

Иллюстративное фото: Getty Images/ Anatoli Kliashchuk / Contributor

Газета The Washington Post выпустила статью, в которой утверждается, что из Чернобыльской АЭС после вывода российских войск было вывезено или уничтожено оборудование на 135 млн долларов.

В первые дни войны в Украине ЧАЭС была оккупирована российскими войсками. За несколько дней до этого большая часть сотрудников была эвакуирована.

Станция, на которой в 1986 году произошла страшная ядерная катастрофа, сейчас не производит энергию. Но специалисты там все еще работают, поскольку необходим мониторинг за последствиями случившегося.

И чтобы ситуация на ЧАЭС оставалась под контролем, некоторым работникам пришлось отказаться от эвакуации и остаться.

За примерно месяц пребывания на ЧАЭС российских военных эти сотрудники работали без перерыва сутками, чтобы обеспечить стабильную работу систем, утверждали в МАГАТЭ.

Директор станции Евгений Крамаренко заявил, что за время пребывания российской стороны на ЧАЭС оттуда было вывезено или уничтожено оборудование. Сумма данного ущерба составила более 135 млн долларов, пишет газета.

Часть украденного оборудования была оснащена GPS-трекерами. И, по словам Крамаренко, благодаря этому выяснилось, что некоторые из них на данный момент находятся в Беларуси.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972370-wp-oborudovanie-na-135-mln-dollarov-bylo-unichtozheno-ili-vyvezeno-iz-chernobylskoy-aes/