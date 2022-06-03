США ввели санкции против Захаровой и еще 16 граждан России

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Министерство финансов США на официальном сайте сообщило о расширении антироссийских санкций. Меры были введены против 17 физических и 16 юридических лиц.

В списке оказались официальный представитель МИД России Мария Захарова, вице-премьер Дмитрий Григоренко, предприниматель Год Нисанов, бизнесмен Алексей Мордашов, его супруга Марина Мордашова, дети пары Кирилл и Никита, виолончелист Сергей Ролдугин, оперная певица Елена Миртова и ряд других физлиц.

Меры также коснулись компаний "Северсталь", "Севергрупп", Nord Ost и других.

Санкции предполагают блокировку их активов в США и изоляцию от долларовой системы.

Кроме того, санкции были наложены на семь яхт, которые принадлежат россиянам. К примеру, это 82-метровая Graceful и 57-метровая Olympia, которые, по данным минфина США, связаны с Путиным. 136-метровая Flying Fox, которой может владеть компания, основанная российским бизнесменом Евгением Кочманов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972330-ssha-vveli-sanktsii-protiv-zaharovoy-i-esche-16-grazhdan-rossii/