Нобелевскую премию мира вручили журналистам из России и Филиппин (видео)

Дмитрий Муратов и Мария Ресса. Кадр из видео: YouTube / Nobel Prize

Сегодня в Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира за 2021 год - ее лауреатами стали российский журналист и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса.

Как сообщает РИА Новости, церемония вручения прошла в городской ратуше норвежской столицы. Ее можно было посмотреть в онлайн-режиме на официальном РИА Новости, церемония вручения прошла в городской ратуше норвежской столицы. Ее можно было посмотреть в онлайн-режиме на официальном YouTube-канале Нобелевской премии.

Отметим, что имена лауреатов премии стали известны еще в октябре – Муратов и Ресса получили премию "за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира".

По данным издания, на церемонии присутствовал исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли. Он является лауреатом Нобелевской премии мира за 2020 год.

В рамках торжественного мероприятия Муратов, Ресса и Бизли прочли Нобелевские лекции.

Отмечается, что Муратов стал первым россиянином, удостоенным Нобелевской премии мира. Во времена СССР ее присудили правозащитнику Андрею Сахарову и первому президенту Советского Союза Михаилу Горбачеву.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946451-nobelevskuyu-premiyu-mira-vruchili-zhurnalistam-iz-rossii-i-filippin-video/