Польша перестанет выплачивать пособие некоторым украинским беженцам

Фото: Twitter/Straż Graniczna

Полномочный представитель правительства Польши по делам беженцев Павел Шефернакер сообщил, что страна перестанет выплачивать некоторым украинским беженцам пособие, передает РБК со ссылкой на Rzeczpospolita.

Мера вступит в силу с 1 июля. Но затронет не всех. Пособие для беженцев из Украины в размере 40 злотых на человека ежедневно (более четырех тысяч тенге; девять долларов США) будет по-прежнему выдаваться беременным, инвалидам и многодетным семьям.

Таким образом, польское правительство хочет "стимулировать украинцев к активности".

Однако мэры двух городов воспротивились данному решению. По их мнению, беженцам необходимо больше времени для адаптации. И многие украинские граждане могут попросту не справиться с финансовыми трудностями.

Согласно данным сайта Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала войны в Польшу уехали 3,6 млн украинских граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972204-polsha-perestanet-vyplachivat-posobie-nekotorym-ukrainskim-bezhentsam/