Песков сообщил об отсутствии контактов между Кремлем и Белым домом

Дмитрий Песков. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что контакты между Кремлем и Белым домом на данный момент отсутствуют, передает РИА Новости.

"Можно сказать, что нет, сейчас нет. Сейчас все контакты фактически отсутствуют", – сказал представитель Кремля.

Еще в феврале Путин и Байден приняли приглашение французского президента Макрона провести саммит по ситуации вокруг Украины. Однако позднее Байден заявил, что не будет участвовать в саммите. А 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.

Президент США в своем обращении к американцам, сделанном после российского вторжения в Украину, заявил, что Путин "хочет воссоздать СССР". Он также сказал, что российско-американские отношения переживают "полнейший разрыв".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972205-peskov-soobschil-ob-otsutstvii-kontaktov-mezhdu-kremlem-i-belym-domom/