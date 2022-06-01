Референдум о присоединении к оборонному пакту ЕС начался в Дании

Дания. Фото: NIELS CHRISTIAN VILMANN/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images

Жители Дании примут участие в референдуме за присоединение страны к оборонному пакту Европейского союза. Предварительные результаты должны сообщить вечером, передает Bloomberg.

Голосование началось с 08:00 часов утра по местному времени и продлится до 20:00 часов. Предварительные итоги будут известны сегодня, 1 июня, вечером. А официальные - чуть позже.

До сих пор Дания избегала присоединения к оборонной политике ЕС. Из 21 страны, которые состоят одновременно в ЕС и НАТО, она - единственная, которая не участвует в оборонном пакте союза.

Но после начавшейся в Украине войны и новостей о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО Дания изменила свою позицию. То есть теперь большинство датчан выступают за участие в оборонной политике ЕС.

Дания стала частью НАТО в год основания альянса - в 1949 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972040-referendum-o-prisoedinenii-k-oboronnomu-paktu-es-nachalsya-v-danii/