Саудовская Аравия назвала условие для увеличения добычи нефти, сообщила FT

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Саудовская Аравия предупредила союзников, что увеличит добычу нефти лишь в том случае, если добыча сырья в России существенно снизится под влиянием санкций, передает Financial Times со ссылкой на источники.

Саудовская Аравия не спешит увеличивать добычу нефти, так как считает, что ей необходимо держать свободные производственные мощности в резерве. Потому что из-за текущей ситуации в мире энергетический кризис в будущем может только усугубиться.

Тем временем опасения по поводу нехватки поставок нефти в ряд районов подтвердились после шестого пакета санкций ЕС, куда входит эмбарго на российскую нефть. А также после договоренности Европы с Британией о запрете страхования судов, перевозящих нефть из России.

Источники утверждают, что несмотря на напряженную обстановку с нефтью, дефицита еще не наблюдается.

13 членов ОПЕК и еще 10 государств, включая Россию, должны будут встретиться 2 июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1972158-saudovskaya-araviya-nazvala-uslovie-dlya-uvelicheniya-dobychi-nefti-soobschila-ft/