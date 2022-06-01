Страны ОПЕК обсуждают приостановку участия России в сделке по добыче нефти, сообщила WSJ

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Некоторые члены ОПЕК рассматривают возможность приостановки участия России в сделке по добыче нефти из-за санкций Запада, передает The Wall Street Journal.

Из-за санкций со стороны Европы и других стран способность российской стороны добывать больше нефти стремительно снижается.

В прошлом году Россия договорилась с ОПЕК и еще девятью странами, не входящими в ОПЕК, ежемесячно увеличивать у себя добычу нефти. Но теперь ожидается, что в текущем году добыча в этой стране упадет на восемь процентов.

В случае, если участие России будет приостановлено, Саудовская Аравия, ОАЭ и другие страны должны будут добывать больше сырой нефти.

13 членов ОПЕК и еще 10 государств, включая Россию, должны будут встретиться 2 июня.

Напомним, ЕС достиг согласия по шестому пакету санкций, куда входит эмбарго на нефть из России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971941-strany-opek-obsuzhdayut-priostanovku-uchastiya-rossii-v-sdelke-po-dobyche-nefti-soobschila-wsj/