Болгарию и Чехию временно освободят от эмбарго на российскую нефть

Кирил Петков. Кадр из видео: YouTube/Delphi economic forum

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков сообщил, что Евросоюз освободит страну от эмбарго на российскую нефть до конца 2024 года, передает Sofia Globe.

Исключение для Болгарии будет официально зафиксировано Советом Европы через два-три дня.

"Сегодня будет общее заключение, в котором нет точных деталей по странам, но в реальных соглашениях, которые будут опубликованы через два дня, у Болгарии будет отдельный пункт с отступлениями конкретно для нас", - сказал Петков.

Он отметил, что срок до конца 2024 года дает им возможность найти альтернативные источники.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что страну освободили от эмбарго на нефть из России.

Тем временем для Чехии эмбарго на российскую нефть вступит в силу на 18 месяцев позднее. Об этом сообщил премьер Петр Фиала, передает РИА Новости со ссылкой на Čéske Noviny.

"Исключение пока сделано для нефти, поставляемой по трубопроводам. В связи с большой зависимостью Чехии от поставок нефти из России, для нас запрет вступит в силу на 18 месяцев позднее", - сказал Фиала.

Напомним, лидеры ЕС согласовали шестой пакет санкций против России, куда вошло эмбарго на российскую нефть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971840-bolgariyu-i-chehiyu-vremenno-osvobodyat-ot-embargo-na-rossiyskuyu-neft/