Французский люксовый бренд Jacquemus отказался от поставок в Россию

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Известный французский люксовый бренд Jacquemus отказался от поставок своей продукции в Россию, передают "Ведомости" со ссылкой на местных партнеров бренда.

Бренд Jacquemus, выпускающий одежду и аксессуары, был создан дизайнером Симоном Жакмю. Последний отказался поставлять товары в Россию из-за войны в Украине.

Как рассказал источник, это было личное решение Жакмю. Создатель люксового бренда прислал "эмоциональное письмо", в котором изложил свою позицию.

Представитель концептуального магазина в России KM20 рассказал, что, помимо Jacquemus, они работали с другими независимыми дизайнерами.

Последние получают поддержку от федерации французской текстильной промышленности, которая в последнее время настоятельно рекомендует отказаться от сотрудничества с российской стороной. В противном случае бренды лишатся финансирования и получат штраф в 30 тыс. евро.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971802-frantsuzskiy-lyuksovyy-brend-jacquemus-otkazalsya-ot-postavok-v-rossiyu/