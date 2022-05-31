Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным и Зеленским

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Alexis Mitas/Getty Images

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган позвонил лидерам России и Украины и обсудил с ними возможность проведения переговоров в Стамбуле.

Первый звонок Эрдоган сделал Владимиру Путину. Как пишет Haber Global, во время телефонного разговора президент Турции заявил, что необходимо предпринять шаги, которые сведут к минимуму последствия войны и укрепят доверие между сторонами. Эрдоган предложил провести встречу представителей России, Украины и ООН в Стамбуле.

В заявлении Кремля говорится, что лидеры стран говорили о вопросах обеспечения безопасного судоходства в Черном и Азовском морях и устранении там минной угрозы. Путин со своей стороны отметил готовность содействовать транзиту грузов в координации с Турцией, в том числе зерновых.

В разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским глава Турции сообщил о приложенных усилиях для продолжения переговоров между Москвой и Киевом, передает Anadolu.

Эрдоган подчеркнул, что придает особое значение организации безопасного коридора для экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

По словам турецкого президента, он положительно относится к участию в Центре контроля, который будет создан с участием России, Украины и ООН, и его размещению в Стамбуле.

Зеленский на своей странице в Twitter заявил, что обсудил с турецким коллегой темы "угрозы продовольственной безопасности", "способы разблокировки украинских портов" и вопросы "сотрудничества в сфере безопасности".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1971742-erdogan-provel-telefonnyy-razgovor-s-putinym-i-zelenskim/